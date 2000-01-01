17.07 07:32 MIGnews.com

Нетаниягу с восхищением наблюдает за деятельностью Макрона

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Заявление премьер-министра Биньямина Нетаниягу по завершении встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном:"Благодарю вас, г-н Президент, я хотел бы поблагодарить Вас за теплый прием. Он отражает тот факт, что Франция и Израиль являются сильными и демократическими союзниками.Мы сталкиваемся с общими угрозами и хотим воспользоваться общими возможностями. В последние годы ваша страна подвергается серьезным террористическим атакам, и все граждане Израиля стоят вместе с вами в общей борьбе цивилизаций, как вы правильно сказали.Сегодня мы с президентом Макроном принимали участие в исключительно важной церемонии памяти жертв антисемитизма и расизма. Я ценю Вашу непоколебимую приверженность борьбе с антисемитизмом и расизмом. Вы выразили это в сильной речи и в своем заявлении упомянули о том, что антисионизм является формой антисемитизма. Нельзя сказать: "Я не против евреев, я против того, чтобы у евреев было государство, и считаю, что его нужно уничтожить". Я думаю, что, называя проблему и разбираясь с ней, президент Макрон, Вы боретесь с предрассудками.Мы оба стремимся к тому, чтобы сделать Ближний Восток стабильным и спокойным. Мы обсудили израильско-палестинский конфликт, а также возможности для сотрудничества между Израилем и некоторыми из наших арабских соседей, появляющиеся в связи с наличием общей угрозы и общих интересов.Что касается палестинского вопроса, я дал понять: мы считаем, что корень конфликта и причина, по которой он не заканчивается, - это упорный отказ палестинцев признать еврейское государство, национальное государство еврейского народа, в любых границах. Это, а также вопрос безопасности являются двумя краеугольными камнями мира. По моему мнению, можно начать решение этих вопросов, используя возможности, создаваемые новым отношением арабских стран к Израилю.Кроме того, мы обсудили региональный вопрос. Нас беспокоит любое проявление милитаристской агрессии, будь то ИГ, слабое сейчас, или Иран, который силен.Мы обсудили перспективы экономического сотрудничества в странах третьего мира. Мы уже сотрудничаем в одной африканской стране, и обсудили возможность, которую президент и я оцениваем позитивно, расширения этой деятельности, ведения ее в других странах.Мы считаем, что существует большой потенциал для сотрудничества в области технологий и инноваций. Будущее принадлежит новаторам. Франция и Израиль - это два государства инноваций. Вместе мы можем сделать больше, чем по отдельности. Я надеюсь, когда Вы ответите на мое приглашение и посетите Израиль, с Вами приедет много предпринимателей и специалистов, которые встретятся с нашими представителями деловой сферы. Думаю, это будет очень полезно и для Франции, и для Израиля.Вместе мы сможем добиться большого успеха в будущем. Я это говорю, как человек причастный, я с восхищением смотрю на Ваши усилия по проведению непростых для французской экономики реформ. Сейчас в мире, и, безусловно, в Израиле, есть чувство, что под Вашим руководством у Франции есть большой потенциал.Я думаю, что это также относится к нашим отношениям, которые всегда были хорошими и могут быть еще лучше и крепче.Я с нетерпением жду встречи с Вами в Иерусалиме.Большое спасибо за прием, оказанный мне и моей делегации во Франции".