17.07 08:38 MIGnews.com

"Франция мужественно противостоит террористической чуме"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой и президент Франции Эммануэль Макрон приняли участие в траурной церемонии, посвящённой 75-летию начала депортации евреев-парижан в лагеря смерти.Среди сотен присутствующих был Ноах Клигер и его супруга. 92-хлетний Ноах, родившийся в Страстбурге, – один из спасшихся в Катастрофе, он прибыл на церемонию по личному приглашению премьер-министра Нетаниягу.В начале выступления премьер-министр Нетаниягу обратился к президенту Франции по-французски:"Господин президент, я не очень хорошо говорю по-французски, но здесь, в Париже, я хотел бы начать с нескольких слов на вашем родном языке. Французский был родным языком для тысяч евреев, чью память мы чтим сегодня в Vel d’Hiv.Приглашение вспомнить их вместе, рука об руку - это мощный жест, который является свидетельством глубокой многолетней дружбы и между французами и израильтянами. Я от всего сердца благодарю вас, господин президент, Францию и французский народ".Затем премьер-министр Нетаниягу продолжил свою речь по-английски:"Господин Президент,Два дня назад в Ницце Вы сказали, что это война цивилизаций. Я с Вами полностью согласен.Радикальные исламисты, шииты-экстремисты во главе с Ираном и сунниты-экстремисты во главе с ИГ, стремятся уничтожить нашу общую цивилизацию, уничтожить нас и Европу.Это совершенно ясно каждому, кто слышит, что они говорят, что проповедуют, чему учат своих последователей и их детей. Они стремятся подчинить, подвергнуть гнету, поработить, а в конечном итоге уничтожить европейскую цивилизацию. Израиль - это только первая их западная цель. Радикальные исламисты ненавидят Запад не из-за Израиля. А наоборот. Они ненавидят Израиль из-за Запада, потому что справедливо считают Израиль форпостом наших общих ценностей: свободы, человечности, демократии. Они пытаются уничтожить нас, но также пытаются уничтожить вас, а поскольку Франция - ведущая мировая держава, ведущая демократия, и поэтому они не обошли и ее. В Ницце, Париже и в других городах варварский террор жестоко расправился с французскими гражданами. Они напали также и на французских евреев в Тулузе, здесь, в Париже, на кошерный супермаркет, а недавно убили Сару Халими.Господин Президент,Вы с мужеством и гордостью противостоите террористической чуме. Вы открыто осуждаете антисемитизм и боретесь с ним, Вы осуждаете фанатизм, который стремится уничтожить наш мир, Вы боретесь с ним.Я был глубоко впечатлен тем, что свой первый визит за пределы Франции Вы совершили в Мали, где эта раковая опухоль пытается съесть сердце Африки, а затем распространиться на другие страны.Господин Президент,Ваша борьба - это наша борьба. Фанатики радикального ислама, которые стремятся уничтожить вас, стремятся уничтожить и нас. Мы должны противостоять им вместе и победить их вместе, ради памяти тех, кто был здесь уничтожен и во имя будущих поколений. Давайте обеспечим победу ценностям свободы, равенства и братства. Давайте помнить прошлое и обеспечивать наступление будущего"