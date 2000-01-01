18.08 01:04 MIGnews.com

Согласно исследованиям Путину больше доверяют, чем Трампу

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Согласно данным опроса проведенных исследовательским центром Pew Research Center, граждане многих стран-союзниц США, больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу, сообщает Time.Граждане многих стран-союзниц США, включая Японию, Южную Корею и семь европейских членов НАТО, больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу. Согласно опросу Pew Research Center, именно российский президент «принимает правильные для мира решения», сообщает Time.Оба лидера получили достаточно низкий процент доверия, однако показатели Трампа свидетельствуют о «невероятно высоком уровне международного общественного недоверия» американскому президенту как «лидеру свободного мира», на чью помощь и защиту рассчитывают многие страны.Как пишет американское издание, жители Греции, Германии, Турции, Венгрии, Франции, Италии и Испании больше доверяют президенту России. По мнению опрошенных, именно он, а не президент США, «делает правильные вещи в плане международных отношений».То, что 45 президент США имеет такой низкий процент доверия население объясняется его заявлениями, которые часто называют «сумасбродными».Однако не все члены НАТО или союзники США оказали предпочтение Путину. Трампу больше, чем Путину, доверяют в Великобритании, Канаде, Нидерландах, Польше, а также в Австралии, Филиппинах и Израиле.