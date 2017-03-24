Британия: мусульмане превратили сотни девочек в секс-рабынь
17 мужчин и одна женщина были признаны виновными на скандальном процессе в Ньюкасл в групповых изнасилованиях и в превращении в проституток 278 белых девочек и девушек.
Банды мусульман из Пакистана, Бангладеш, Ирака, Афганистана, Турции, все - полноправные граждане Британии, занимались приучением девочек-подростков к наркотикам и последующему втягиванию их в проституционную сеть.
Дело очень напоминает подобную историю в Ротерхэм, где на протяжении 1997-2013 годов были изнасилованы и понуждались к занятиям проституцией 1400 белых девушек.
В ходе серии судебных заседаний показания против бандитов дали 20 девушек, подвергшихся насилию. В ходе расследования власти провели допросы 108 женщин и девочек.
На суде 13-летняя девочка рассказала, как ее накачали наркотиками, после чего несколько мужчин насиловали ее снова и снова - в грязной квартире под курдским флагом.
Большинство жертв находились на попечении государственных социальных служб. Социальные работники закрывали на происходящее глаза. Суд и пресса объясняют это “профессиональной толерантностью”, хотя в данном случае, речь идет о профессиональной некомпетентности, если не о прямом сговоре с сутенерами и насильниками. Полиция и политики, со своей стороны, попросту боятся трогать мусульман.
Апостолы политкорректности на Западе продолжают бубнить о радостях “разнообразия” но массовая неконтролируемая миграция из мусульманских государств привела к импорту примитивных, женоненавистнических и брутальных “ценностей” не имеющих никакого отношения к Западу.
Тот факт, что многие кварталы и города Европы, по доброй воле ее политиков превращены в ближневосточные анклавы породил постоянно усиливающийся феномен возникновения гетто - не только для иммигрантов, но и для аборигенного населения страны. Явление получило название white flight и характеризуется тем, что белое население покидает преимущественно мусульманские районы и сосредотачивается в преимущественно белых. Подробно этот процесс описан в материале "Будущее Еврабии. Бегство белых".
Появление крупных мусульманских общин на Западе неизбежно ведет к всплеску сексуального насилия и преступлений на почве сексуального характера. Наиболее потрясающим примером является Швеция, где за 40 лет торжества мультикультурализма и построения “великой гуманитарной державы число случаев изнасилований выросло на 1470%.
В случае Ньюкасла банды работали в барах и пабах, где они подсаживали девочек на мефедрон (M-Kat, Bubble) и потому использовали их в подпольной системе сексуального рабства.
Полиции удалось взломать систему, воспользовавшись услугами педофила, согласившегося стать государственным свидетелем - за предоставление ему иммунитета от преследования и денежное вознаграждение в 10 тысяч фунтов.
“Благотворительные фонды” и “либеральные организации” заявляют о том, что они “шокированы” действиями полиции, воспользовавшийся услугами наемного педофила. Никто при этом уже не выражает шока в связи с тем, что на протяжении многих лет в сердце Британии действуют сети современного секс-рабства, в рамках которых мусульмане насилуют и измываются над беззащитными детьми.
Те люди в Британии, которые еще сохранили вменяемость, говорят о “культурном терроризме” - сексуальном унижении коренного населения, которое не менее опасно и разрушительно, чем теракты с применением бомб и пуль. Подтверждением этому является тот факт, что британское Национальное Агентство по Преступности сообщает о том, что в настоящее время идет 300 полицейских расследований “современного рабства”. По самой скромной оценке, 13 тысяч человек в Британии являются рабами.
Советник Тони Блэра Эндрю Низер когда -то написал, что лейбористское правительство “открыло ворота миграции, чтобы ткнуть носом Правых в разнообразие”. Разнообразие, как выяснилось, пахнет очень дурно - и размазано не по Правым, а по всему лицу современной Британии.