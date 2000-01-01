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Израиль лишил аккредитации журналиста Al-Jazeera 17.08 13:15   MIGnews.com

Израиль лишил аккредитации журналиста Al-Jazeera

Корреспондент катарского телеканала «Al-Jazeera» Элиас Керам лишен аккредитации и права на работу в Израиле. Это решение принято после интервью, в котором он заявил, что «журналистская работа является неотъемлемой частью палестинского движения сопротивления».

Министр связи Израиля Аюб Кара подал запрос о лишении аккредитации в стране катарского телеканала "Аль-Джазира" и закрытии его офисов.

Корреспондент вызван в правительственное пресс-бюро для беседы, в ходе которой будет принято решение о его дальнейшей аккредитации в Израиле.

"Похоже, что репортер Al-Jazeera зашел слишком далеко. Тот, кто принимает активное участие в политической борьбе, должен делать это в рамках закона", - заявил глава правительственной пресс-службы Ницан Хен.

Представители телеканала Al-Jazeera заявили, что обратятся в суд для того, чтобы отстоять свои права.

Депутаты "Объединенного списка" Ахмед Тиби и Усама Саади назвали этот шаг явным нарушением свободы прессы.

"Это мстительный и антидемократический шаг. Это решение должно быть отменено, и Элиасу Карам и его коллегам-журналистам должно быть разрешено действовать свободно ", - заявили депутаты.
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