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Постпред России в ЕС: Россия и Европа не только соседи 18.08 05:13   MIGnews.com

Постпред России в ЕС: Россия и Европа не только соседи

Евросоюз приложил огромные усилия, чтобы уберечь от новых антироссийских санкций, некоторые проекты с участием РФ, заявил постпред России в ЕС Владимир Чижов в эфире радио Sputnik.

Он пояснил, что Евросоюзу удалось "сгладить кое-какие углы" и "кое-какие цифры подправить" в первоначальном варианте законопроекта.

Чижов указал, что в американском законе о санкциях в отношении РФ за политикой скрываются коммерческие интересы. В пример он привел проект "Северный поток-2". В котором США отстаивает исключительно свои интересы, "потому что от него будет плохо Европе, а также Украине, которая лишится транзита". Далее в проекте отмечено, что американская администрация должна предпринять усилия по обеспечению поставок СПГ на европейский рынок. "А для чего? Поясняется вполне откровенно. Для создания американских рабочих мест. Вот и вся политика", — сказал Чижов.

Он также выразил надежду, что Европе "хватит политической смелости, силы воли и здравого смысла", чтобы не соглашаться на покупку СПГ у США.

По словам российского постпреда, ЕС должен изменить свою политическую линию в отношении РФ, дабы возобновить двусторонние саммиты. Чижов выразил уверенность, что это произойдет, однако затруднился назвать сроки. "Мы люди терпеливые", — добавил он.

Чижов пояснил, что регулярные контакты поддерживаются на различных уровнях, кроме политического. Несмотря на то, что пока не проводят ни саммиты, ни встречи отраслевых министров, работа идет.

Россия и Европа не только партнеры, но и соседи, подчеркнул дипломат. "Мы, в конце концов, два крыла единой цивилизации. Так что ни Европе от нас никуда не деться, ни нам от нее", — резюмировал он
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