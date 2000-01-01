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Израиль атаковал `Хизбаллу` более ста раз 17.08 14:17   MIGnews.com

Израиль атаковал "Хизбаллу" более ста раз

Командующий военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майор Амир Эшель накануне своего ухода в отставку дал интервью газете "Гаарец". В частности, он заявил, что за последние пять лет Израиль почти 100 раз атаковал вражеские колонны с оружием в различных странах. Речь идет, прежде всего, о пресечении попыток поставок оружия ливанской "Хизбалле".

"Израиль всегда готов действовать, невзирая на риск, для защиты своих государственных интересов", - заявил Эшель.

"При этом ЦАХАЛ мог действовать точечно в течение короткого периода времени или проводить более длительные операции, но при этом все делалось так, чтобы не втянуть Израиль в войну", - подчеркнул генерал.

В основном все операции ВВС Израиля по недопущению попадания вооружений и военной техники в руки врагов Еврейского госудаства, направлены на Сирию и Ливан. Боевая авиация уничтожает оружейные колонны, которые, по данным израильской разведки, перебрасывают военные грузы из Сирии в Ливан для шиитского движения «Хизбалла».

"По-прежнему существует опасная возможность эскалации конфликта с участием Соединенных Штатов в Сирии. Но угроза исходит почти полностью из нашего присутствия на местах и поддержки курдов на востоке, политики, начатой самой администрацией Обамы", - добавил Эшель.
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