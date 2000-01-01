17.08 15:51 MIGnews.com

Бывшего раввина Израиля приговорили к условному сроку

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Бывший главный раввин Израиля Элиягу Бакши-Дорона был приговорен к испытательному сроку по делу о коррупции. В четверг, 17 августа, окружной суд в Иерусалиме приговорил бывшего раввина к 12 месяцам тюремного заключения условно.Кроме того, суд обязал Элиягу Бакши-Дорона выплатить штраф в размере 250 тысяч шекелей.В мае подсудимого признали виновным в мошенничестве и фальсификации, которые Дорон совершил, будучи главным раввином.Приговор был вынесен в рамках заключенной сделки, согласно которой бывший раввин признал свою вину и отказался от своего права на получение пенсии.Так, в 2012 году Элиягу Бакши-Дорону и нескольким другим должностным лицам главного раввината были предъявлены обвинения в выдаче 1500 ложных удостоверений раввина.Благодаря этим удостоверениям "раввины" получали значительную прибавку к зарплате в размере от двух до четырех тысяч в месяц и в дальнейшем могли рассчитывать на повышенную пенсию.Судебный процесс по делу бывшего раввина длился более 4 лет. Преступления, в которых обвинили Элиягу Бакши-Дорону, были совершены в период с 1993 по 2003 гг.