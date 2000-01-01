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YouTube 17.08 17:05   MIGnews.com

Регев отказали в запрете выступлений с "обнаженкой"

Генеральный прокурор Израиля Авихай Мандельблит в беседе с министром культуры Мири Регев, заявил, что нынешнее законодательство не позволяет лишать финансирования выступления с участием обнаженных артистов.

Он подчеркнул, что что ее претензии не имеют юридических оснований. Мандельблит пояснил, что любой подобный запрет потребует внесения изменений в действующее законодательство, потенциально нарушая свободу слова, свободу творчества и основные свободы, которые охраняются законом.

Ранее Мири Регев заявила, что она больше не будет финансировать выступления, которые включают наготу. Кроме того, она потребовала убрать из программы Иерусалимского фестиваля два выступления обнаженных артистов.
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