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YouTube 17.08 17:44   MIGnews.com

Экс-посол США высоко оценил авиаудары Израиля по Хизбалле

Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро высоко оценил авиаудары ВВС ЦАХАЛа по вражеским колоннам "Хизбаллы" с оружием в различных странах.

Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 17 августа.

Также Шапиро опубликовал ссылку на интервью командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майора Амира Эшеля для издания "Гаарец". В ходе беседы с журналистом, он заявил, что за последние пять лет Израиль почти 100 раз атаковал вражеские колонны с оружием в различных странах.

Речь идет, прежде всего, о пресечении попыток поставок оружия ливанской "Хизбалле".

"Такие операции полностью оправданы и согласуются с правом Израиля на самооборону. Профессионально проведенные операции привели к малому количеству жертв и редко вызывали ответные шаги. Это заслуга как ВВС Израиля, так и премьер-министра Нетаниягу", - написал Дан Шапиро.
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