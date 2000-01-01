17.08 17:44 MIGnews.com

Экс-посол США высоко оценил авиаудары Израиля по Хизбалле

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Бывший посол США в Израиле Дан Шапиро высоко оценил авиаудары ВВС ЦАХАЛа по вражеским колоннам "Хизбаллы" с оружием в различных странах.Об этом он написал в своем микроблоге Twitter в четверг, 17 августа.Также Шапиро опубликовал ссылку на интервью командующего военно-воздушными силами ЦАХАЛа генерал-майора Амира Эшеля для издания "Гаарец". В ходе беседы с журналистом, он заявил, что за последние пять лет Израиль почти 100 раз атаковал вражеские колонны с оружием в различных странах.Речь идет, прежде всего, о пресечении попыток поставок оружия ливанской "Хизбалле"."Такие операции полностью оправданы и согласуются с правом Израиля на самооборону. Профессионально проведенные операции привели к малому количеству жертв и редко вызывали ответные шаги. Это заслуга как ВВС Израиля, так и премьер-министра Нетаниягу", - написал Дан Шапиро.