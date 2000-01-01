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СМИ: конгрессмен США встречался с Ассанжем 17.08 17:59   MIGnews.com

СМИ: конгрессмен США провел встречу с Ассанжем

Конгрессмен-республиканец, представляющий штат Калифорния, Дейна Рорабахер встретился с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем.

Об этом сообщает The Daily Caller в четверг, 17 августа.

Отмечается, что встреча прошла 16 августа в посольстве Эквадора в Лондоне, где Ассанж проживает уже долгое время.

Встреча была организована консервативным журналистом Чарльзом Джонсон, как утверждает издание.

Пресс-секретарь конгрессмена подтвердил факт встречи, добавив, что Джонсон на ней также присутствовал.

Встреча продлилась три часа. Как отмечает The Daily Caller, Дейна Рорабахер является первым американским конгрессменом, встретившимся с основателем WikiLeaks.
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