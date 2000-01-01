17.08 21:05 MIGnews.com

Генсек НАТО осудил теракт в Барселоне

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил сегодняшний теракт в Барселоне. В своем микроблоге Twitter он написал:"Я осуждаю ужасное нападение в Барселоне. Мои мысли о всех пострадавших. Мы едины в борьбе с терроризмом".Часами ранее, в четверг, 17 августа, микроавтобус въехал в толпу людей в центре испанского города. Жертвами атаки стали 13 человек. Более 30 получили ранения.Из них 10 находится в тяжелом состоянии.