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flickr 17.08 22:22   MIGnews.com

Премьер-министр Великобритании осудила теракт в Барселоне

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила нападение в Барселоне и выразила солидарность с пострадавшими. Глава британского правительства в своем микроблоге Twitter написала:

"Соединенное Королевство противостоит террору вместе с Испанией".

В четверг, 17 августа, водитель минивэна въехал в толпу людей в центре Барселоны. Жертвами теракта стали 13 человек. Более 50 получили ранения.
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