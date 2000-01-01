17.08 22:22 MIGnews.com
Премьер-министр Великобритании осудила теракт в Барселоне
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй осудила нападение в Барселоне и выразила солидарность с пострадавшими. Глава британского правительства в своем микроблоге Twitter написала:
"Соединенное Королевство противостоит террору вместе с Испанией".
В четверг, 17 августа, водитель минивэна въехал в толпу людей в центре Барселоны. Жертвами теракта стали 13 человек. Более 50 получили ранения.
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