Премьер Испании: террористам не одолеть объединенный народ
Премьер-министр Испании Мариано Рахой написал в своем микроблоге Twitter: "Террористам никогда не одолеть объединенный народ, который выбирает свободу перед лицом варварства".
"Вся Испания сегодня с теми, кто пострадал, и с их близкими", - добавил он.
В четверг, 17 августа, водитель минивэна протаранил толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Ла Рамбла.
Жертвами атаки стали 13 человек. Более 50 получили ранения.