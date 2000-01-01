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18.08 03:33   MIGnews.com

Премьер Испании: террористам не одолеть объединенный народ

Премьер-министр Испании Мариано Рахой написал в своем микроблоге Twitter: "Террористам никогда не одолеть объединенный народ, который выбирает свободу перед лицом варварства".

"Вся Испания сегодня с теми, кто пострадал, и с их близкими", - добавил он.

В четверг, 17 августа, водитель минивэна протаранил толпу людей в центре Барселоны. Инцидент произошел во второй половине дня на улице Ла Рамбла.
Жертвами атаки стали 13 человек. Более 50 получили ранения.
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