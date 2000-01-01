17.08 08:50 MIGnews.com

Образование в Израиле сползает к уровню стран третьего мира

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Согласно докладу профессора института «Шореш», Дан Бен-Давида, опубликованному перед началом нового учебного года, Израиль занимает предпоследнее место по качеству среднего образования среди 25 развитых стран.В основу доклада легли результаты международных экзаменов за последние годы и статистические отчеты OECD. Качество образования оценивалось по итогам международных и внутренних экзаменов — PISA.В Израиле ученики начальных и средних классов занимают самую низкую позицию среди развитых стран по стандартным экзаменам: математике, естественным наукам, чтению, - сообщает Дан Бен-Давид.Дан Бен-Давид отмечает, что израильские школьники отстают от своих сверстников в развитых странах, несмотря на то, что больше проводят время в школе. В Израиле шестидневная учебная неделя, в отличие от пятидневной – в большинстве развитых странах."Возможность этих детей получать необходимые навыки сильно ограничена низким уровнем образования, которое они получают сегодня", - сообщил Дан-бен-Давид.Израиль — единственное из государств OECD, которое при проведении международного тестирования школьников исключает из статистической выборки 23% своих школ, тогда как стандарт OECD рекомендует исключать не более 5%.Еще один важный вопрос, по словам Бен-Дэвида, - это обьем инвестиций в государственное образование. Согласно данным OECD, в 2013 году, Израиль занимает первое место по государственным расходам на одного ученика по отношению к ВВП на душу населения всего на 10,9%,и самый высокий показатель по среднему образованию – 41,5%."Трудно понять, куда направлены деньги из бюджета Израиля и как они расходуются", - заявил Бен-Дэвид.По данным OECD, на частные школы правительство Израиля выделяет меньше средств из бюджета. В основном финансируются школы харедим.Половина израильских школьников и арабских учеников, не получают достаточное количество знаний, необходимых для достижений успеха."Образование, которое Израиль предоставляет своим арабоязычным детям, ниже, чем во многих стран третьего мира", - добавил Бен-Дэвид.Арабские и израильские ученики продемонстрировали худшие результаты на экзаменах, в отличие от школьников из мусульманских стран.