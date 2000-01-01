17.10 10:19 MIGnews.com

ХАМАС осудил Аббаса за то, что он не отменил санкции в Газе

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Пресс-секретарь террористической организации "ХАМАС" Фаузи Бархум в понедельник, 16 октября осудил лидера ПА Махмуда Аббаса за то, что он не отменил санкции в Газе.За последние пять месяцев Аббас постепенно сократил бюджет ПА, выделенный Газе на электроэнергию, медикаменты и другие цели, чтобы оказать давление на "ХАМАС"."Неспособность президента ПА Махмуда Аббаса положительно ответить на требования об отмене санкций против нашего народа в секторе Газа является неоправданным и явным отказом от примирения", - отметил Бархум на своей страничке в Twitter."Он должен нести ответственность за усугубления страданий людей", - подчеркнул официальный представитель "ХАМАСа".Руководство "ХАМАСа" хотело, чтобы Аббас отменил санкции на заседании Центрального комитета "ФАТХ" в воскресенье, 15 октября. Это было первое заседание "ФАТХа" после подписания соглашения о восстановлении руководящего органа ПА в Газе.Представитель "ФАТХа" Усама Кавасмех в понедельник, 16 октября предположил, что санкции будут отменены после того, как власть в Газе перейдет в руки Аббасу."ХАМАС" и "ФАТХ" договорились в Каире о том, что к 1 декабря 2017 года ПА возьмет на себя ответственность за Газу так же, как на Западном берегу.Обеим сторонам еще предстоит преодолеть несколько разногласий, прежде чем ПА сможет взять на себя эту ответственность.