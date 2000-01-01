Филиппинские войска освободили город Марави от боевиков ИГ
Правительственные войска освободили филиппинский город Марави от боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщил президент Филиппин Родриго Дутерте, передает Reuters.
Боевые действия за освобождение города ведутся с мая месяца. За время проведения антитеррористической операции в окрестностях Марави, погибли 160 военнослужащих и полицейских. Также агентство приводит цифры пострадавших мирных жителей – 47. По данным правительства, было уничтожено около 820 экстремистов.
Из оккупации города террористами, в поисках мирной жизни, свои дома покинули сотни тысяч человек.
16 октября филиппинские силы безопасности объявили об уничтожении в Марави главарей местного филиала ИГ Иснилона Хапилона и Омара Мауте.