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Филиппинские войска освободили город Марави от боевиков ИГ 17.10 10:41   MIGnews.com

Филиппинские войска освободили город Марави от боевиков ИГ

Правительственные войска освободили филиппинский город Марави от боевиков, связанных с группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ). Об этом сообщил президент Филиппин Родриго Дутерте, передает Reuters.

Боевые действия за освобождение города ведутся с мая месяца. За время проведения антитеррористической операции в окрестностях Марави, погибли 160 военнослужащих и полицейских. Также агентство приводит цифры пострадавших мирных жителей – 47. По данным правительства, было уничтожено около 820 экстремистов.

Из оккупации города террористами, в поисках мирной жизни, свои дома покинули сотни тысяч человек.

16 октября филиппинские силы безопасности объявили об уничтожении в Марави главарей местного филиала ИГ Иснилона Хапилона и Омара Мауте.
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