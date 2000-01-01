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Нетаниягу предупредил Шойгу: ядерного Ирана не будет 17.10 12:53   MIGnews.com

Нетаниягу предупредил Шойгу: ядерного Ирана не будет

Глава правительства Биньямин Нетаниягу сегодня утром провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу. На встрече присутствовал министр безопасности Авигдор Либерман.

Основная часть встречи была посвящена попытке Ирана укрепить военное присутствие в Сирии. Глава правительства Нетаниягу сказал министру обороны Шойгу: «Иран должен понимать, что Израиль этого не допустит».

На встрече также поднимался вопрос ядерной сделки с Ираном. Глава правительства сказал, что если договор не будет изменен, в течении 8-10 лет у Ирана будет арсенал ядерного оружия.
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