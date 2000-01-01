17.10 14:05 MIGnews.com

МВД РФ: сотни уехавших россиян воевать за боевиков - мертвы

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В МВД заявили о сотнях погибших россиян, уехавших воевать на стороне незаконных вооруженных формирований, передает "Интерфакс" со ссылкой на начальника главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Тимура Валиулина."Несколько сот ликвидированы непосредственно на местах боев", - сказал он.По его словам, правоохранительные органы ведут учет граждан, "которые выехали для участия в незаконных вооруженных формированиях". И "практически по двум третям из тех, кто выехал, собрана доказательная база", а также возбуждены уголовные дела.В первую очередь МВД беспокоит возвращение этих боевиков обратно в Россию, но "эта ситуация держится под контролем совместно с федеральной службой безопасности"."Ситуация хоть и сложная, но абсолютно контролируемая", - заверил Валиулин.