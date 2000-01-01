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`Навальные против России`: кто кого? 17.10 14:18   MIGnews.com

"Навальные против России": кто кого?

Европейский суд по правам человека обязал Россию выплатить компенсацию братьям Навальным за несправедливое судебное разбирательство и осуждение по делу о хищении средств компании "Ив Роше", более 80 тысяч евро.

"Суд постановил, что Россия должна выплатить каждому заявителю 10 тыс. евро в качестве морального ущерба. Кроме того, РФ должна оплатить Алексею Навальному судебные расходы в сумме 45 тыс. евро, а также 10 971 евро и 460 тысяч рублей компенсации расходов Олегу Навальному", - говорится в решении суда.

При этом, по словам пресс-службы министерства юстиции РФ, ЕСПЧ не видит в действиях правоохранительных органов, политических мотивов.

"Явная неприемлемость жалобы в данной части была настолько очевидной для Европейского суда, что доводы заявителей о якобы наличии политической подоплеки в их уголовном преследовании даже не были включены в предмет исследования. ЕСПЧ отказал заявителям в коммуникации российским властям этой необоснованной претензии", - сообщает пресс-служба минюста.

Кроме того, министерство несогласно с решением Страсбургского суда, и отмечает, что разбирательство над обвиняемыми прошло без каких либо процессуальных нарушений.

Также Россия намерена обжаловать это решение, пока дело "Навальные против России" не вступило в силу. И заверили, что "правовая позиция по вопросу его возможного обжалования в Большую палату ЕСПЧ будет сформирована в трехмесячный срок".

В декабре 2014 года, Замоскворецкий суд Москвы объявил виновными братьев Алексея и Олега Навального, по делу о хищении средств компании "Ив Роше" и приговорил оппозиционера к 3,5 годам условного и пяти годам испытательного срока, а его брата Олега – к 3.5 годам колонии общего режима.
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