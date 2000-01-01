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Ави Габай передумал разрушать поселения в Иудее и Самарии | Фото:17.10 14:23   MIGnews.com

Ави Габай передумал разрушать поселения в Иудее и Самарии

В политической системе продолжают обсуждать высказывание главы "Сионистского лагеря" Ави Габая, заявившего в интервью Второму каналу ИТВ, что не намерен разрушать поселения в Иудее и Самарии даже в рамках мирного договора с ПНА.

"Если мы заключаем мир, то зачем разрушать Динамика, вернее терминология, к которой мы привыкли, ошибочна. Если мы заключаем мирный договор, то можно найти творческий подход, который позволит найти возможность обойтись без разрушения поселений", - сказал Габай.

"Нельзя относиться к возможности эвакуации 80.000 израильтян, как к чему-то обыденному и тривиальному. Необходимо искать творческие решения и подходы", - сказал Габай в интервью Reshet Bet.

"Я не отказываюсь ни от одного своего слова, но должен разъяснить контекст. Я тверд в своем намерении добиться мира на основе принципа двух государств для двух народов, однако не вижу смысла сейчас говорить об окончательных вариантах решения тех или иных вопросов, в частности вопроса о будущем поселений", - добавил Габай.

Председатель Лейбористской партии сказал, что его оппозиция выселению еврейских общин не является препятствием на пути к будущему мирному урегулированию с Палестинской администрацией.

В свою очередь, депутат Кнессета Ксения Светлова заявила, что сомневается в реалистичности намерений Ави Габая. "Я хорошо знаю карту и с трудом представляю возможность отделения от палестинцев при сохранении всех поселений на их нынешних местах. Это малореально, если не невозможно".

Депутат Кнессета Ципи Ливни, глава партии "А-Тнуа", отказалась публично комментировать слова Ави Габая, однако, в закрытых беседах она подвергла его слова критике, заявив, что они отражают лишь его собственное мнение.

Депутаты Ицик Шмули и Став Шафир также отказались комментировать заявления лидера "Аводы".
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