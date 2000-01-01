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Youtube/ скриншот с видео17.10 16:43   MIGnews.com

Кац: ядерное соглашение подобно Мюнхенскому сговору

Министр разведки Исраэль Кац дал интервью одному из ведущих американских изданий "Washington Post". В беседе с корреспондентом руководитель министерства заявил: "Недавняя речь президента США Дональда Трампа имеет историческое значение. Соглашение Тегерана и стран "шестерки" по иранской ядерной программе подобно капитулянтской сделке, заключенной министром иностранных дел Великобритании Чемберленом с нацистской Германией накануне Второй мировой войны (Мюнхенский сговор). Разница в том, что теперь у нас есть государство Израиль и мощная армия. Кроме того, у нас есть поддержка лидера ведущей мировой державы".

Министр считает, что "уступки агрессору стали предпосылкой к развязыванию Второй мировой войны, жертвами которой были десятки миллионов человек, в том числе не менее шести миллионов евреев. Тогда у нашего народа не было государства, и мы не получили ожидаемой защиты мирового сообщества. Мы помним о той страшной цене, которую заплатил еврейский народ".

Кац приветствовал твердую линию Трампа по отношению к иранской ядерной программе. Министр также сказал, что решение президента США попытаться изменить соглашение позволит Израилю играть более важную роль в развитии ситуации в ближневосточном регионе.

Ранее министр неоднократно проводил параллель между политикой Тегерана и Северной Кореи. Кац подчеркивает, что Иран представляет серьезную угрозу региону, а если допустить реализации его ядерной программы, то и всему миру.

"Я не сравниваю Трампа с Черчиллем (хотя оба сторонники жесткой линии). Вместе с тем, я верю, что если бы тогда у британского премьер-министра была возможность отменить или изменить пакт Чемберлена-Гитлера, это могло бы предотвратить последующие за этим события", - подчеркнул Кац.
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