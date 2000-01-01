17.10 16:57 MIGnews.com
"Бабушку-нациста" приговорили к тюрьме
В Германии суд приговорил 88-летнюю Урсулу Хавербек к тюремному заключению за отрицание Холокоста. Пожилая женщина шесть месяцев проведет в тюрьме, согласно постановлению суда.
По сообщениям Ynet, Хавербек неоднократно публично отрицала массовое убийство миллионов евреев нацистами. По законам Германии это считается подстрекательством к расовой ненависти.
Так, к примеру, в прошлом году, выступая на мероприятии в Берлине, 88-летняя женщина заявила, что в утверждения о массовых убийствах в газовых камерах в Освенциме, являются "неправдивыми".
Отмечается, что Хавербек неоднократно судили по аналогичным обвинениям, однако до сегодня, женщина не отбывала тюремное заключение.
Во время слушания она также повторила свою точку зрения о Холокосте. Представитель Урсулы Хавербек заявил, что судебное преследование его клиентки является "нарушением права на свободу мнений".
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