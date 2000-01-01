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Каталония не откажется от независимости | Фото: Thinkstock17.10 17:29   MIGnews.com

Каталония не откажется от независимости

Во вторник, 17 октября представитель правительства Каталонии сделал заявление на фоне последних событий в автономии, сообщает ТАСС.

По словам Жорди Туруля, каталонские власти не намерены отступать от намеченного ранее плана и продолжат стремиться к независимости региона и отделении его от состава Испании.

Туруль также добавил, что Каталония готова к диалогу в то время как представительство Испании – в точности до наоборот – не желает приступать к переговорам.
"Сдаваться – не входит в планы каталонского правительства, однако мы делаем ставку на переговоры", - отметил Жорди Тируль.

"Мы ещё подумаем над тем, как преподнести информацию прелседателю правительства Испании Мариано Рахою, однако, по сути, содержание нашего ответа не изменится по сравнению с тем заявлением, которое уже прозвучало накануне", - добавил он.

Ранее премьер-министр Испании дал каталонцам время до утра понедельника, 16 октября, для ответа на вопрос о том, была ли правозглашена независимость региона. В ответ же было получено сообщение о том, что Каталония готова к диалогу, однако конкретного ответа на вопрос о независимости не было.

Теперь же руководству автономии дали время до четверга, 19 октября, для того, чтобы было предоставлено чёткое разъяснение ранее заданному вопросу. В случае отсутствия конкретных разъяснений, Мадрид сообщил о готовности к применению в силу 155-й статьи Конституции, дающей право на ограничение самоуправления Каталонии.
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