17.10 17:29 MIGnews.com

Каталония не откажется от независимости

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Во вторник, 17 октября представитель правительства Каталонии сделал заявление на фоне последних событий в автономии, сообщает ТАСС.По словам Жорди Туруля, каталонские власти не намерены отступать от намеченного ранее плана и продолжат стремиться к независимости региона и отделении его от состава Испании.Туруль также добавил, что Каталония готова к диалогу в то время как представительство Испании – в точности до наоборот – не желает приступать к переговорам."Сдаваться – не входит в планы каталонского правительства, однако мы делаем ставку на переговоры", - отметил Жорди Тируль."Мы ещё подумаем над тем, как преподнести информацию прелседателю правительства Испании Мариано Рахою, однако, по сути, содержание нашего ответа не изменится по сравнению с тем заявлением, которое уже прозвучало накануне", - добавил он.Ранее премьер-министр Испании дал каталонцам время до утра понедельника, 16 октября, для ответа на вопрос о том, была ли правозглашена независимость региона. В ответ же было получено сообщение о том, что Каталония готова к диалогу, однако конкретного ответа на вопрос о независимости не было.Теперь же руководству автономии дали время до четверга, 19 октября, для того, чтобы было предоставлено чёткое разъяснение ранее заданному вопросу. В случае отсутствия конкретных разъяснений, Мадрид сообщил о готовности к применению в силу 155-й статьи Конституции, дающей право на ограничение самоуправления Каталонии.