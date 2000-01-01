Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Совет Европы настаивает на равенстве полов | Фото: Thinkstock17.10 18:24   MIGnews.com

Совет Европы настаивает на равенстве полов

Во вторник, 17 октября, был обнародован доклад ЕС относительно гендерного баланса в руководстве европейских держав, сообщает Интерфакс.

В документе отмечается, что к 2016-му году лишь две страны, а именно – Швеция и Финляндия – прислушались и реализовали рекомендации Камитета министров Совета Европы, где шла речь о том, что в каждой из стран минимум 40% руководящих должностей должны быть заняты женщинами.

В среднем по Европе, лишь 25,6% руководящих постов закреплены за прекрасным полом. В докладе также отмечается, что такие должности, как глава государства, правительства или регионального правительства женщины занимают всего в 17% случаев.

По состоянию на 2016 год 33% сотрудников Верховных судов стран Европы являлись женщинами, в Конституционных такое встречалось реже – в 26% случаев. При этом среди европейских послов – женщин всего 13%.

"Итог таков, что Европе всё ещё предстоит немало работы над тем, чтобы достичь равноправия полов. Лично я обращаюсь ко всем странам-участницам с призывом менять ситуацию и добиваться баланса на руководящих должностях", - заявил генеральный секретарь Совета Европы Тубьерн Ягланд.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:31
Протесты в Бней-Брак: 40 задержанных
17:57
Турция: у автобуса полиции прогремел взрыв
17:29
Каталония не откажется от независимости
17:23
Нетаниягу отказался заморозить все контакты с ПА
16:57
"Бабушку-нациста" приговорили к тюрьме
16:43
Кац: ядерное соглашение подобно Мюнхенскому сговору
16:13
"ПА является террористической организацией"
15:03
Видео: опасные игры израильских подростков  
14:23
Ави Габай ищет "креативные решения"
14:18
"Навальные против России": кто кого?
14:05
МВД РФ: сотни уехавших россиян воевать за боевиков - мертвы
13:23
В Австралии крокодил съел 79-летнею женщину
13:07
В Мадриде разбился истребитель F-18, пилот погиб
12:53
Нетаниягу предупредил Шойгу: ядерного Ирана не будет
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus