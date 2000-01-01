17.10 18:24 MIGnews.com

Совет Европы настаивает на равенстве полов

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Во вторник, 17 октября, был обнародован доклад ЕС относительно гендерного баланса в руководстве европейских держав, сообщает Интерфакс.В документе отмечается, что к 2016-му году лишь две страны, а именно – Швеция и Финляндия – прислушались и реализовали рекомендации Камитета министров Совета Европы, где шла речь о том, что в каждой из стран минимум 40% руководящих должностей должны быть заняты женщинами.В среднем по Европе, лишь 25,6% руководящих постов закреплены за прекрасным полом. В докладе также отмечается, что такие должности, как глава государства, правительства или регионального правительства женщины занимают всего в 17% случаев.По состоянию на 2016 год 33% сотрудников Верховных судов стран Европы являлись женщинами, в Конституционных такое встречалось реже – в 26% случаев. При этом среди европейских послов – женщин всего 13%."Итог таков, что Европе всё ещё предстоит немало работы над тем, чтобы достичь равноправия полов. Лично я обращаюсь ко всем странам-участницам с призывом менять ситуацию и добиваться баланса на руководящих должностях", - заявил генеральный секретарь Совета Европы Тубьерн Ягланд.