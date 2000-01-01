18.10 05:32 MIGnews.com

Серебренников: Я знал, что за мной ведётся слежка

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Режиссер Кирилл Серебренников сообщил о том, что правоохранительные органы в течение нескольких лет вели за ним слежку. Такое заявление от режиссёра прозвучало в Басманном суде во вторник, 17 октября, в Москве."Я несколько лет знал, что за мной ведётся слежка, прослушка, внешнее наблюдение", - заявил он. По его словам, на слежку обращал внимание не только он сам. Иногда к нему в ресторане подходили официанты и сообщали о том, что за ним ведётся наблюдение."Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом", - уточнил режиссёр.Серебренников также рассказал в суде о том, что к нему обращались многие из его друзей, просили уехать и не возвращаться в Россию, однако он всё равно приезжал домой.Напомним, в данный момент в суде рассматривается вопрос о продлении Серебренникову срока домашнего ареста ещё на три месяца.