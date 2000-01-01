Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Серебренников: Я знал, что за мной ведётся слежка | Фото: Thinkstock18.10 05:32   MIGnews.com

Серебренников: Я знал, что за мной ведётся слежка

Режиссер Кирилл Серебренников сообщил о том, что правоохранительные органы в течение нескольких лет вели за ним слежку. Такое заявление от режиссёра прозвучало в Басманном суде во вторник, 17 октября, в Москве.

"Я несколько лет знал, что за мной ведётся слежка, прослушка, внешнее наблюдение", - заявил он. По его словам, на слежку обращал внимание не только он сам. Иногда к нему в ресторане подходили официанты и сообщали о том, что за ним ведётся наблюдение.

"Официанты говорили в ресторанах, что у меня микрофон под столом", - уточнил режиссёр.

Серебренников также рассказал в суде о том, что к нему обращались многие из его друзей, просили уехать и не возвращаться в Россию, однако он всё равно приезжал домой.

Напомним, в данный момент в суде рассматривается вопрос о продлении Серебренникову срока домашнего ареста ещё на три месяца.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:03
Толпа атаковала скорую помощь в Лоде
06:15
Каир опасен для женщин
04:37
71-летняя королева кантри пришла на шоу в коротком платье
03:31
Ученые: на Марсе люди будут стареть быстрее
23:06
Опубликован баттл Оксимирона и Dizaster с русским переводом
22:15
Великобритания не признает независимость Каталонии
21:55
Боевики "Хизбаллы" попадают в Германию под видом беженцев
21:31
На французских политиков планировали нападение
20:53
Солдатка ЦАХАЛа: я бы сделала это снова
20:18
Герцоги Кембриджские ждут третьего ребенка в апреле
19:16
Водитель сбил мотоциклиста, сбежал, наврал об угоне машины
18:58
Террорист, напавший на охранника, получил еще 2 года тюрьмы
18:31
Протесты в Бней-Брак: 40 задержанных
18:24
Совет Европы настаивает на равенстве полов
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus