17.10 21:31 MIGnews.com
На французских политиков планировали нападение
Во Франции задержали 10 человек, подозреваемых в планировании нападения на политиков. Об этом сообщают французские СМИ во вторник, 17 октября.
Подозреваемым от 17 до 25 лет, передает издание Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию.
Аресты были произведены в юго-восточной Франции и в Парижском регионе.
Газета Le Parisien утверждает, что подозреваемых задержали в парижском пригороде Сен-Дени и близ Марселя.
Предположительно, задержанные планировали совершить атаки на французских политиков и на мусульман и культовые для них места.
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