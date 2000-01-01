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На французских политиков планировали нападение | Фото: Thinkstock17.10 21:31   MIGnews.com

На французских политиков планировали нападение

Во Франции задержали 10 человек, подозреваемых в планировании нападения на политиков. Об этом сообщают французские СМИ во вторник, 17 октября.

Подозреваемым от 17 до 25 лет, передает издание Le Figaro со ссылкой на источники, близкие к расследованию.

Аресты были произведены в юго-восточной Франции и в Парижском регионе.

Газета Le Parisien утверждает, что подозреваемых задержали в парижском пригороде Сен-Дени и близ Марселя.

Предположительно, задержанные планировали совершить атаки на французских политиков и на мусульман и культовые для них места.
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