17.10 22:15 MIGnews.com

Великобритания не признает независимость Каталонии

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Представительство Великобритании объявило о том, что не признает Каталонию независимым государством после одностороннего провозглашения по итогам проведённого ранее в регионе референдума.Такое заявление поступило от пресс-службы премьер-министра страны Терезы Мэй. Ранее у Мэй прошёл телефонный разговор с главой правительства Испании Мариано Рахоем по данному вопросу."Тереза Мэй и Мариано Рахой в ходе телефонного разговора смогли обсудить сегодняшнюю ситуацию а Каталонии, связанную с проведением в регионе референдума о независимости. Премьер-министр Великобритании заявила о том, что по её мнению у референдума не было правовой основы. Таким образом, любое одностороннее провозглашение независимости будет противоречить верховенству права", - заявил представитель британского премьера.Мэй также выразила Рахою свои соболезнования в связи с жертвами лесных пожаров на севере страны. Кроме того, политики обсудили ход переговоров по Brexit в преддверии стартующего на этой неделе в Брюсселе заседания Европейского совета.