17.10 21:55 MIGnews.com

Боевики "Хизбаллы" попадают в Германию под видом беженцев

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Боевики террористической организации "Хизбалла" попадают на территорию Германии под видом беженцев. Об этом говорится в докладе германской разведки, опубликованном в этом месяце."С середины 2015 года признаков того, что террористы попадают в Германию в качестве законных беженце, становится больше. Примерно 50% [бойцов] показывают прямую связь с "Хизбаллой".Кроме того, власти Германии получают данные об исламистах и потенциальных террористах от беженцев. Об этом сообщил глава Федерального ведомства по охране Конституции Ханс-Георг Масен.Более 80% сообщений, полученных от беженцев, содержат информацию о лицах, представляющих реальную угрозу безопасности государства, добавил чиновник."Мы исходим из того, что во многих случаях речь идёт о правдоподобной информации, которую следует изучить", — отметил Ханс-Георг Масен.