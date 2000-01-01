17.10 07:48 MIGnews.com

Пхеньян назвал условие отказа от ядерного оружия

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КНДР намерена сохранять свое ядерное оружие, пока им обладают США. Об этом заявил заместитель постоянного представителя Северной Кореи при ООН Ким Ин Рен на заседании комитета Генеральной Ассамблеи ООН по разоружению.На заседании, северокорейский представитель выступил в поддержку принятой в июле Конвенции о полном запрете ядерного оружия и обвинил Вашингтон в том, что США выступает против этого документа.Также он отметил, что "КНДР последовательно поддерживает полное уничтожение ядерного оружия", однако " США упорно угрожают и шантажируют Северной Корее ядерным оружием, отрицая договор о его запрете. И добавил, что "КНДР не примкнет к соглашению".По его мнению, наличие у Пхеньяна ядерного оружия "является оправданной мерой по самозащите". Так как ни одна страна в мире не подвергалась прямой ядерной угрозой со стороны Вашингтона столь долгое время."Ситуация на Корейском полуострове, к которой приковано внимание всего мира, достигла критической точки, ядерная война может начаться в любой момент", — добавил он.По словам дипломата, в КНДР в этом году, "прошел финальный рубеж в формировании ядерных сил страны" и теперь Северная Корея обладает "различными способами доставки атомной бомбы, водородной бомбы и межконтинентальных баллистических ракет"."Вся территория США находится в зоне (полета — ред.) наших ракет, и если США осмелятся хотя бы на дюйм вторгнуться на нашу священную землю, они не избегут нашего жестокого наказания", — пообещал Ким Ин Рен.В начале сентября Пхеньян заявил об успешном испытании водородной бомбы, а до этого провела испытание баллистической ракеты. В ответит на ядерное тестирование, Совет безопасности ООН ввел новые санкции в отношении КНДР, которые значительно должны ограничить экспортные и импортные возможности страны.