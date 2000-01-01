17.10 08:08 MIGnews.com

"Когда арабы запускают 1 ракету, мы должны запускать 20"

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Комментарии

Лидер партии Авода Ави Габай сообщил, что не намерен эвакуировать израильские поселения из Иудеи и Самарии в случае подписания мирного соглашения с палестинцами.В интервью второму каналу израильского ТВ Габай заявил: “Я не буду эвакуировать поселения в рамках соглашения с палестинцами”. Габай подчеркнул, что подписание соглашения с Палестинской автономией не означает автоматической эвакуации поселений.Ранее Габай заявил, что что Авода не войдет в коалицию с Объединенным Арабским Списком, в случае возникновения подобной необходимости: “Я не вижу ничего, что бы связывало нас с ними”. Габай также выразил надежду на то, что “Моше Яалон вернется в Аводу”.На конференции Аводы в Димоне Габай заявил: “Мы должны осознать простейшую вещь - сильная сторона здесь мы. Мы - сильнее арабов. Они нас всегда пугают, но мы - сильнее. Не мы должны бояться арабов, а они должны бояться нас. Нельзя пойти на компромиссы в области безопасности. Нельзя просто сказать, ОК, я понимаю, они просто запустили одну ракету. Нет такого. Если они выпустили одну ракету - вы запускаете двадцать. Это - единственное, что понимают на Ближнем Востоке”.Габай прокомментировал “мирный процесс”: “Я встречался со многими государственными деятелями и политиками, занимающимися переговорами с палестинцами. Я всех спрашивал: Есть ли у нас партнер? Половина отвечала, что нет, половина отвечала, что да. К моему удивлению, люди из сферы безопасности чаще говорили, что партнер есть”.