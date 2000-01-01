17.10 08:27 MIGnews.com

Сирия предупредила Израиль о серьезных последствиях

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Руководство сирийской армии предупредило Израиль о серьезных последствиях агрессии со стороны этого государства. Об этом сообщается в понедельник, 16 октября в распространенном агентством SANA заявлении руководства ВС арабской республики."Командование предостерегло о тяжелых последствиях неоднократных попыток агрессии Израиля, подчеркнув решимость Сирии продолжить войну против террористических группировок, вооружаемых Израилем в регионе", - говорится в тексте.По данным сирийских ВС, в понедельник, 16 октября израильские военные самолеты нарушили воздушное пространство Сирии близ границы с Ливаном. Кроме того, Израиль выпустил несколько ракет, которые упали в провинции Дамаск.По данным сирийского командования, Израиль выпустил несколько ракет с оккупированных территорий, некоторые "упали на одну из военных позиций в провинции Дамаск".Как сообщалось ранее, "операция в Сирии идет к своему завершению", - заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе встречи со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом.Обострения отношений с Сирией после обмена ударами в Тель-Авиве не хотят. Израиль заинтересован в сохранении "относительной стабильности" и не имеет намерений ее нарушать. Об этом заявил официальный представитель израильской армии после обмена ударами между войсками обеих стран.