17.10 08:48 MIGnews.com

ИГ взяло под контроль несколько деревень в Киркуке

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Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) захватила две деревни к северо-западу от иракского города Киркук, передает телеканал "Ас-Сумария".Захваченные боевиками поселения находятся в провинции Киркук и расположены у трассы, которая соединяет город Киркук со столицей курдской автономии Эрбилем.Сообщается, что местные жители захваченных населенных пунктов, сбежали.По словам телеканала, для местных жителей стало полной неожиданностью захват "Исламским государством" их деревень. По мнению экспертов, боевики воспользовались конфликтом между курдскими вооруженным формированиями и иракской армией.Иракские военные при поддержке шиитских ополченцев организации аль-Хашд аш-Шааби, захватили ряд нефтегазовых объектов провинции Киркук, курдскую военную базу и столицу провинции – Киркук. Разногласия между курдской автономией и официальной Иракской властью обострились после проведения первых, референдума о независимости от Ирака, без согласия Багдада.