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Шойгу и Либерман поговорили о Сирии | Фото:17.10 09:32   MIGnews.com

В день атаки ЦАХАЛа: встреча Шойгу и Либермана

Операция против террористов в Сирии идет к завершению. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на встрече с израильским коллегой Авигдором Либерманом в понедельник, 16 октября в Тель-Авиве. Шойгу прибыл в Тель-Авив в тот день, когда пресс-служба ЦАХАЛа распространила заявление об уничтожении батареи сирийских ПВО под Дамаском - после того, как та попыталась сбить израильский самолет.

"Есть несколько моментов, которые требуют срочного решения и требуют обсуждения перспективы дальнейшего развития ситуации в Сирии", — отметил глава Минобороны.

Шойгу подчеркнул, что для борьбы с терроризмом необходима сплоченность международного сообщества.

Он также отметил, что на переговорах будут обсуждаться вопросы военно-технического сотрудничества.

Шойгу заявил, что переговоры помогут странам лучше понять друг друга и поспособствуют укреплению отношений между вооруженными силами России и Израиля.

В свою очередь Либерман отметил, что израильская сторона ценит отношения с Россией "за искренность, откровенный диалог".

"Уверен, что так можно решить все проблемы", – подчеркнул Авигдор Либерман.

Нетаниягу прокомментировал нападение в Сирии в понедельник, 16 октября, спустя несколько часов после инцидента.

"Наша политика ясна", - сказал он в своем заявлении. "Любой, кто попытается навредить нам, пострадает. Сегодня они пытались поразить наши самолеты, что неприемлемо для нас ".

Нетаниягу подчеркнул, что "мы будем продолжать действовать, как это необходимо для безопасности Израиля".
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