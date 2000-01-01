18.01 10:07 MIGnews.com

Нетаниягу в центре "бело-голубых технологий"

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу с супругой и премьер-министр Индии Нарендра Моди посетили в штате Гуджарат Центр сотрудничества и развития (ССА) израильского агентства международного сотрудничества в области развития (MASHAV).Главы правительств двух стран посетили теплицы, в которых выращивают овощи, используя сельскохозяйственные знания и технологии, встретились с местными аграриями и приняли участие в открытии ещё одного Центра сотрудничества в области выращивания финиковых пальм - третьего Центра агентства MASHAV в Гуджарате и 24-го в Индии.Премьер-министр Нетаниягу:"Самое главное, что я услышал сегодня от рабочих, что они извлекают выгоду из израильского опыта, который улучшает и обогащает их жизнь. Мы здесь для того, чтобы улучшить вашу жизнь, и я благодарю вас за дружбу.Мы вернулись на землю, которая в наше отсутствие была пустынна. Мы были земледельцами в библейские времена. Мы выращивали инжир, пшеницу, оливки, но земля стала бесплодной. Около ста лет назад мы вернули её к жизни. Семьдесят лет назад, когда было создано государство Израиль, примерно в то же время, когда Индия получила независимость, мы начали развивать научное земледелие и увидели, что продуктивность увеличивается, а использование воды уменьшается. Мы убедились, что урожай сохраняется намного дольше. Мы достигли замечательных результатов.Миссия еврейского народа не только в том, чтобы защищать себя и развивать традиции, но и в том, чтобы быть "светочем для народов" - передавать знание и добро, делиться ими с человечеством. Мы выполняем эту миссию через международную программу развития MASHAV под эгидой МИДа. Я как министр иностранных дел немного знаю MASHAV. Мы работаем во многих странах - Азии, Африке, Латинской Америке. Но самая большая программа MASHAV находится здесь, в Индии.Между нами особое партнёрство. Здесь работают 20 Центров сотрудничества и развития, и вскоре у нас будет ещё 30. Мы хотим помочь Индии, потому что у Индии есть мечта, у Индии есть лидер, который понимает, что знание - это будущее. Будущее и цель. Это политика Нарендры Моди. Это моя политика. Мы можем вместе сделать больше, и мы делаем это".Центры сотрудничества и развития MASHAV в Индии - это партнёрство между правительствами двух стран. Программа MASHAV использует только "бело-голубую" продукцию для продвижения израильского экспорта.Это учебные и демонстрационные центры, каждый из которых ежегодно посещает около 20 000 аграриев, которые изучают израильские технологии, используют их, повышают качество и производительность продукции и увеличивают свои доходы. Деятельность ССА способствует достижению поставленной премьер-министром Индии Моди цели - удвоить доход сельского хозяйства к 2023 году.