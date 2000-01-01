18.01 13:22 MIGnews.com

Депутата от Аводы допросили по "делу 2000"

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Подразделение 433 израильской полиции вызвало на допрос видного члена фракции Сионистский Лагерь в Кнессете Эйтана Кабеля.Кабеля допрашивали по одному из громких коррупционных дел - так называемому “делу 2000” о возможном сговоре премьер-министра Нетаниягу с издателем Едиот Ахронот Нони Мозесом. Премьер-министр якобы предложил Мозесу, в ответ на благоприятные статьи в его изданиях, ограничить циркуляцию его главного конкурента - бесплатной газеты Исраэль Ха-Йом.Записи разговоров Нетаниягу с Мозесом попали в руки полицейских следователей случайно - в результате расследования против бывшего главы канцелярии Нетаниягу, Ари Харо, которого подозревали в конфликте интересов.