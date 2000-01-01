18.01 15:33 MIGnews.com

Facebook опять расследует "русский след" в Brexit

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Корпорация Facebook Inc пообещала правительству Великобритании провести еще одно, но более глубокое расследование возможного влияния России на результаты референдума о выходе королевства из Евросоюза. Об этом сообщили в комитете по цифровым технологиям, культуре, СМИ и спорту Палаты общин британского парламента, передает DW.Ранее Facebook проводила расследование по вопросу о вмешательстве по запросу Британии, однако, его результатами в британском парламенте остались не довольны.Согласно с обнародованными результатами расследования, накануне голосования по Brexit, "Агентство интернет-исследований", офис которого находится в Санкт-Петербурге заказывало услуги платной рекламы стоимостью не более 97 центов за объявление. В СМИ это агентство более известно, как "фабрика троллей", однако содержание самих объявлений неизвестно.В мае глава британского МИД Борис Джонсон в интервью газете The Telegraph обвинил Москву во вмешательстве в выборы в США, Франции и на Балканах. По его мнению, такими методами Россия стремится подорвать демократию в целом и дискредитировать демократический процесс.