18.01 14:44 MIGnews.com

Верблюды-убийцы в Негеве и бессилие властей

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В израильских СМИ публикуется информация о том, что ветеринарная служба министерства сельского хозяйства противодействует исполнению рекомендаций об обязательной маркировке верблюдов в Негеве электронными подкожными чипами.Сегодня, 18 января, состоятся похороны 13-летнего Эяля Эльмакаяса, погибшего в результате столкновения машины, в которой он ехал, с неожиданно выскочившим на шоссе №40 верблюдом.Через некоторое время на том же шоссе №40 произошло еще одно столкновение с верблюдом, в результате которого один человек был ранен.Всего, по данным 2-го канала израильского ТВ, с 2008 по 2015 годы была подана 7151 жалоба на верблюдов, бродящих по дорогам без присмотра, произошло 70 ДТП и погибли 4 человека. В всех этих случаях уголовного преследования в отношении хозяев верблюдов не было - ”за отсутствием доказательств”.Следует отметить, что столкновение автомобиля с верблюдом практически всегда ведет к тяжелым последствиям. Животное на высоких ногах “подрубается “ автомобилем - и все его масса - зачастую более тонны, обрушивается сверху на автомобиль.В настоящее время Кнессет рассматривает закон об обязательном вживлении чипа, на котором будет содержаться информация о владельце верблюда. Законопроект продвигается депутатами Бецалелем Смотричем и Эйтаном Кабелем, и его поддерживает министр сельского хозяйства Ури Ариэль. Здесь, однако, правая рука не знает что творит левая - ветеринарная служба министерства сельского хозяйства противодействует закону в его нынешней редакции, и требует, чтобы опознавательные чип прикреплялся к уху животного. В этом случае чип теряет всякий смысл - и сегодня бедуины вешают бирки о принадлежности на уши верблюдам, но в случае ДТП немедленно появляется хозяин и срезает ухо вместе с биркой.Бедуины говорят, что опасаются того, что внедрение электронного чипа может привести “к развитию рака” у верблюдов, которых они используют для получения молока. Ветеринарная служба поддерживает бедуинов указывая на то, что опознавательная система для верблюдов необходима, и в случае попыток насильственного внедрения такой системы, бедуины попросту от нее откажутся, что может создать угрозу для здоровья общества - потому что бедуины также откажутся и от вакцинации животных.На настоящий момент в Негеве есть приблизительно три тысячи верблюдов. на территории Израиля нет “диких” верблюдов - все животные имеют хозяина. Стоимость верблюда среди бедуинов - 5-7 тысяч шекелей.