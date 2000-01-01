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Исраэль Кац: Возмездие настигнет каждого террориста 18.01 15:23   MIGnews.com

Исраэль Кац: Возмездие настигнет каждого террориста

Министр транспорта и разведки Исраэль Кац поздравил израильские спецслужбы с успешной операцией против убийц раввина Разиэля Шеваха прошедшей ночью.

"Приветствую наших бесстрашных бойцов в связи с успешной операцией против гнусных убийц, хладнокровно лишивших жизни раввина Разиэля Шеваха", - пишет министр в своем в Twitter аккаунте.

Кац также пожелал скорейшего выздоровления раненным бойцам, и обратился членам их семей: "Наши сердца с вами".

"Государство Израиль защитит себя и будет преследовать по всей строгости закона каждого, кто попытается поставить под угрозу безопасность наших граждан", - заявил министр.
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