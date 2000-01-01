18.01 15:23 MIGnews.com
Исраэль Кац: Возмездие настигнет каждого террориста
Министр транспорта и разведки Исраэль Кац поздравил израильские спецслужбы с успешной операцией против убийц раввина Разиэля Шеваха прошедшей ночью.
"Приветствую наших бесстрашных бойцов в связи с успешной операцией против гнусных убийц, хладнокровно лишивших жизни раввина Разиэля Шеваха", - пишет министр в своем в Twitter аккаунте.
Кац также пожелал скорейшего выздоровления раненным бойцам, и обратился членам их семей: "Наши сердца с вами".
"Государство Израиль защитит себя и будет преследовать по всей строгости закона каждого, кто попытается поставить под угрозу безопасность наших граждан", - заявил министр.
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