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Арье Дери допросили в шестой раз 18.01 16:57   MIGnews.com

Арье Дери допросили в шестой раз

Днем в четверг министр внутренних дел Израиля Арье Дери прибыл в штаб-квартиру антикоррупционного подразделения полиции "Лахав 433" в Лоде, где состоялся шестой этап его допроса в рамках расследования о подозрениях в коррупции.

Напомним, что министра подозревают в "отмывании" сотен тысяч шекелей из госказны через организации членов своей семьи, а также в мошенничестве с налогами во время продажи квартир своему брату.

Во время некоторых допросов в прошлом также была допрошена его супруга Яффа, которая руководит двумя организациями "Мифалот Симха" и "Йехудия Яале", в которые поступали государственные средства.



"Только что закончился мой допрос . Я, как обычно, ответил на все заданные мне вопросы. Все хорошо, и, с Б-жьей помощью, будет еще лучше", - заверил глава МВД своем микроблоге Twitter.

После беседы со следователями Арье Дери отправился в Нетивот на мемориальную церемонию памяти марокканского раввина и каббалиста Баба Сали.
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