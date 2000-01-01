18.01 16:57 MIGnews.com

Арье Дери допросили в шестой раз

סיימתי כעת את חקירתי וכרגיל עניתי על כל השאלות שנשאלתי. הכל טוב ויהיה עוד יותר טוב בעזרת השם. אני כעת בדרכי לנתיבות, להילולת הבאבא סאלי זצ״ל שזכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל — אריה מכלוף דרעי (@ariyederi) 18 января 2018 г.

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Днем в четверг министр внутренних дел Израиля Арье Дери прибыл в штаб-квартиру антикоррупционного подразделения полиции "Лахав 433" в Лоде, где состоялся шестой этап его допроса в рамках расследования о подозрениях в коррупции.Напомним, что министра подозревают в "отмывании" сотен тысяч шекелей из госказны через организации членов своей семьи, а также в мошенничестве с налогами во время продажи квартир своему брату.Во время некоторых допросов в прошлом также была допрошена его супруга Яффа, которая руководит двумя организациями "Мифалот Симха" и "Йехудия Яале", в которые поступали государственные средства."Только что закончился мой допрос . Я, как обычно, ответил на все заданные мне вопросы. Все хорошо, и, с Б-жьей помощью, будет еще лучше", - заверил глава МВД своем микроблоге Twitter.После беседы со следователями Арье Дери отправился в Нетивот на мемориальную церемонию памяти марокканского раввина и каббалиста Баба Сали.