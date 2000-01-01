18.01 17:55 MIGnews.com

Папа Римский обещает бороться за Палестину

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Папа Римский Франциск в очередной раз подчеркнул важность сохранения в Иерусалиме статуса-кво и призвал возобновить переговоры между Израилем и палестинцами по формуле "двух государств".Понтифик категорически опроверг решение президента США Дональда Трампа признать Иерусалим столицей Израиля и намерение переместить посольство США в этот город из Тель-АвиваВ своем письме верховному муфтию Египта Ахмеду аль-Таибу Франциск в контексте "уникальной природы Иерусалима" заявил, что только "гарантированный международным сообществом особенный статус может сохранить его идентичность и уникальность как места мира" и только так возможно "обеспечить будущее для примирения и надежд всего региона"."Святейший Престол не прекратит призывать к возобновлению диалога между израильтянами и палестинцами с целью возобновления переговоров, направленных на мирное сосуществование двух государств", - говорится в письме.