Министр Акунис: если я захочу, то стану мэром Тель-Авива
Министр науки, технологий и космоса Израиля Офир Акунис может составить конкуренцию нынешнему градоначальнику Тель-Авива Рону Хюльдаи на выборах муниципального главы, которые состоятся в конце этого года.
"Спустя 20 лет Тель-Авив нуждается в переменах. Мы можем быть благодарны Рону Хюлдаи за то, что он сделал", - заявил он радио Галей ЦАХАЛ.
Стоит отметить, что Хюльдаи возглавляет тель-авивский муниципалитет с 1998 года.
Окончательное решение, участвовать в выборах или нет, Акунис обещает сделать к апрелю.
"Если я решу участвовать, я выиграю", - добавил министр.