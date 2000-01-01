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Министр Акунис: если я захочу, то стану мэром Тель-Авива 18.01 18:28   MIGnews.com

Министр Акунис: если я захочу, то стану мэром Тель-Авива

Министр науки, технологий и космоса Израиля Офир Акунис может составить конкуренцию нынешнему градоначальнику Тель-Авива Рону Хюльдаи на выборах муниципального главы, которые состоятся в конце этого года.

"Спустя 20 лет Тель-Авив нуждается в переменах. Мы можем быть благодарны Рону Хюлдаи за то, что он сделал", - заявил он радио Галей ЦАХАЛ.

Стоит отметить, что Хюльдаи возглавляет тель-авивский муниципалитет с 1998 года.

Окончательное решение, участвовать в выборах или нет, Акунис обещает сделать к апрелю.

"Если я решу участвовать, я выиграю", - добавил министр.

В интервью министр-"ликудник" сослался на недавнее интервью с Хюлдаи, в котором тот признался, что во время визита во Вьетнам он ел собачье мясо.

"Я собак не ем", - сказал Акунис.
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