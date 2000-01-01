18.01 20:29 MIGnews.com

Генсек ООН заявил об ослаблении доверия между США и РФ

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что доверие между США и Россией по ядерным и ряду других вопросов ослабевает.Комментарии генсека прозвучали на заседании Совета Безопасности по нераспространению оружия массового поражения."Доверие по ядерным и другим вопросам между США и Россией продолжает ослабевать. Важнейшие меры по сокращению стратегических вооружений, принятые во время и после холодной войны, находятся под угрозой. После истечения срока Договора об СНВ в 2021 году не видно желания работать над новым соглашением по сокращению ядерных арсеналов", —цитирует RT слова Гутерреша.Кроме того, он выразил обеспокоенность в связи с риском военной конфронтации на Корейском полуострове."Ситуация на Корейском полуострове — самый напряжённый и опасный вызов миру и безопасности сегодня", — отметил генсек ООН.