18.01 20:34 MIGnews.com

Либерман: Лучше Нетаниягу, чем Лапид

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Министр обороны Авигдор Либерман вновь подтвердил свою поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу среди всех остальных его соперников на пост главы правительства.В сегодняшнем интервью газете "Макор Ришон" глава Минобороны заверил в том, что после следующих парламентских выборов в качестве главы правительства он будет рекомендовать Нетаниягу, а не лидера "Еш Атид" Яира Лапида.В интервью, полная версия которого будет опубликована в пятничном издании газеты, Либерман назвал свои отношения с премьер-министром "хорошими и нормальными"."Мы ежедневно работаем, и теперь я надеюсь, что мы преодолели прошлые проблемы и с нетерпением смотрим в будущее", - заверил он.В то же время Либерман уверен, что правительство дослужит до конца своего срока и что перевыборов не будет, "если харедим не станут безуметь, как в последние месяцы". Это он считает "единственной угрозой для коалиции".На вопрос о том, поддержит ли он Нетаниягу в качестве лидера национального лагеря на следующих выборах, Либерман ответил, что это зависит от того, решит ли премьер объявить перевыборы. Если же встанет выбор между Лапидом и Нетаниягу в качестве следующего главы правительства, Либерман "без каких-либо вопросов" предпочтет Нетаниягу.