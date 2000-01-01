Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Либерман: Лучше Нетаниягу, чем Лапид | Фото: Амос Бен Гершом, GPO18.01 20:34   MIGnews.com

Либерман: Лучше Нетаниягу, чем Лапид

Министр обороны Авигдор Либерман вновь подтвердил свою поддержку премьер-министру Биньямину Нетаниягу среди всех остальных его соперников на пост главы правительства.

В сегодняшнем интервью газете "Макор Ришон" глава Минобороны заверил в том, что после следующих парламентских выборов в качестве главы правительства он будет рекомендовать Нетаниягу, а не лидера "Еш Атид" Яира Лапида.

В интервью, полная версия которого будет опубликована в пятничном издании газеты, Либерман назвал свои отношения с премьер-министром "хорошими и нормальными".

"Мы ежедневно работаем, и теперь я надеюсь, что мы преодолели прошлые проблемы и с нетерпением смотрим в будущее", - заверил он.

В то же время Либерман уверен, что правительство дослужит до конца своего срока и что перевыборов не будет, "если харедим не станут безуметь, как в последние месяцы". Это он считает "единственной угрозой для коалиции".

На вопрос о том, поддержит ли он Нетаниягу в качестве лидера национального лагеря на следующих выборах, Либерман ответил, что это зависит от того, решит ли премьер объявить перевыборы. Если же встанет выбор между Лапидом и Нетаниягу в качестве следующего главы правительства, Либерман "без каких-либо вопросов" предпочтет Нетаниягу.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
23:25
Видео: пользователей YouTube удивила летающая ванна
21:35
В Германии создают комиссара по борьбе с антисемитизмом
20:29
Генсек ООН заявил об ослаблении доверия между США и РФ
19:54
Айелет Шакед кричали в Тель-Авиве: нееврейка! фашистка!  
19:31
Сирия угрожает сбивать турецкие самолеты
18:53
Бриджит Бардо назвала жертв домогательств #MeToo лицемерными
18:28
Министр Акунис: если я захочу, то стану мэром Тель-Авива
18:11
Жертвами урагана в Европе стали 5 человек
17:55
Папа Римский обещает бороться за Палестину
17:39
Активистка отказалась от награды из-за Галь Гадот
16:57
Арье Дери допросили в шестой раз
16:50
На Нидерланды обрушился ураган, есть погибшие
16:33
Папа-миллионер снял на 12-летие сына 2 стриптизерши  
15:52
Израильские писатели просят не выдворять африканцев
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus