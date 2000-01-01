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Израиль извинился за убийство иорданцев охранником дипмиссии | Фото: Хаим Цах, GPO18.01 20:53   MIGnews.com

Израиль извинился за убийство иорданцев охранником дипмиссии

Израиль принес свои извинения за инцидент, в ходе которого охранник израильского посольства убил двух граждан Иордании в июле 2017 года, сообщает агентство Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Хашимитского королевства Мохаммада аль-Момани 18 января.

Именно этот инцидент привел к ухудшению двусторонних отношений и закрытию посольства Израиля в Аммане.

Аль-Момани добавил, что МИД Израиля направил меморандум с "глубокими сожалениями и извинениями", а также пообещал предпринять юридические шаги в отношении охранника Зива Мояля.

Напомним, что ранее Амман заявил, что не позволит Израилю вновь открыть посольство, пока не начнется судебное разбирательство против охранника посольства.

Позже канцелярия премьер-министра опубликовала заявление о достижении договоренности с Иорданией по поводу убийства двух граждан Хашимитского королевства. На этом фоне посол Эйнат Шлейн немедленно вновь займет свой офис, а в ближайшие недели израильские власти приступят к решению того, привлекать ли Мояля к уголовной ответственности.

"Израиль придает большое значение своим стратегическим связям с Иорданией, и страны будут работать над содействием двухстороннему сотрудничеству и укреплением мирного соглашения", - говорится в коммюнике.
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