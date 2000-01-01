18.01 21:35 MIGnews.com

В Германии создают комиссара по борьбе с антисемитизмом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Парламент Германии проголосовал за создание комиссара по борьбе с антисемитизмом – данное предложение поддержали практически все партии Бундестага: социал-демократы, блок Ангелы Меркель ХДС/ХСС, "зеленые", свободные демократы и "Альтернатива для Германии". Воздержалась только Левая партия.Принятый документ состоит из 17 положений, среди которых отмечается, что, хотя большинство антисемитских преступлений в Германии совершается сторонниками ультра-правой идеологии, повышенную озабоченность вызывают антисемитские настроения среди беженцев и мигрантов, недавно прибывших в ФРГ с Ближнего Востока и Северной Африки.Кроме того, в законопроекте Бундестаг заявил об осуждении и принятии мер против всех форм антисемитизма, а также подчеркивается ответственность Германии за это в свете геноцида еврейского народа нацистами.Во время обсуждения социал-демократка Керстин Гризе назвала слово "юде" (Jude – с нем. "еврей") является одним из часто используемых оскорблений в немецких школах, а Беатрикс фон Шторх (АдГ) назвала главными распространителями антисемитизма мусульман и призвала их депортировать.Президент Центрального совета евреев в Германии Иосиф Шустер приветствовал такую инициативу."Законодатели четко обозначили, что они серьезно относятся к проблемам еврейской общины. Борьба с антисемитизмом – наша общая задача", - заявил он, напомнив, что одним из главных представителем антисемитизма является антиизраильское движение BDS.