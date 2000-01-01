19.01 07:10 MIGnews.com

Исмаил Ханийе благодарит Иран за помощь против Израиля

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Глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе поблагодарил верховного лидера Ирана Али Хаменеи за поддержку, оказанную Ираном в противостоянии Израилю."Стойкий народ Палестины приветствует Иран за его устойчивую и ценную позицию в палестино-израильском конфликте и за поддержку и помощь, оказанные выносливому народу Палестины", — заявил Ханийе в письме, опубликованном на сайте верховного лидера."С началом активной народной интифады на Западном берегу и в Иерусалиме, с позволения Бога мы сорвем коварные планы ложного идола эпохи лицемеров в дальних и ближних столицах, которые хотят покончить с палестинским вопросом", — добавил Ханийе в своем письме.