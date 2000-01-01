18.01 09:23 MIGnews.com

Либерман: Террористам от нас не спрятаться

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Министр обороны Израиля Авигдор Либерман выразил своё одобрение в связи с захватом и ликвидацией террористов, которые совершили убийство Разиеля Шеваха в Хават Гилад на прошлой неделе, передаёт Arutz Sheva.В среду, 17 января, в ходе совместной операции полицейского спецназа (Ямам), ШАБАКа и ЦАХАЛа в Дженине эти террористы были идентифицированы и локализованы. После чего завязалась ожесточённая перестрелка, в результате которой двое военных получили ранения."Я искренне поздравляю солдат полицейского спецназа (Ямам), ШАБАКа и ЦАХАЛа с успешным окончанием этой операции. Хочу отметить их мужество, а также желаю раненым скорейшего выздоровления и восстановления. Террористам не спрятаться, мы найдём их, где бы они ни были", - заявил Либерман.