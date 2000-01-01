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Пхеньян может располагать готовым ядерным арсеналом 18.01 15:18   MIGnews.com

Пхеньян может располагать готовым ядерным арсеналом

По мнению экспертов, у Северной Кореи может быть от 10 до 20 ядерных боеголовок. Такая оценка была опубликована в научном журнале The Bulletin of the Atomic Scientists. Авторами статьи стали директор программы ядерной информации в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен и его коллега Роберт Норрис.

"Северная Корея могла произвести расщепляющихся материалов в количестве, достаточном для создания от 30 до 60 ядерных боеголовок, но собрала, возможно, от 10 до 20 боеголовок. Большинство из них - заряды мощностью от 10 до 20 килотонн. Именно такие заряды использовались во время испытаний в 2013 и 2016 годах", - цитирует отрывки статьи информационное агентство ТАСС.

Стоит отметить, что согласно оценкам МАГАТЭ, 8 килограм оружейного плутония - достаточно для того, чтобы создать ядерную боеголовку.

"Северная Корея добилась значительного прогресса в реализации программы разработки ядерного оружия, проведя различные испытания как ядерных зарядов, так и баллистических ракет. Это лишь вопрос времени, когда Пхеньян будет располагать полностью готовым к использованию ядерным арсеналом, если уже не располагает", - отмечают эксперты.
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