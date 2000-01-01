18.01 10:57 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы доберёмся до каждого, кто вредит Израилю

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу пожелал солдатам, принимавшим участие в операции по задержанию террористов в Дженине, скорейшего выздоровления.Политик также заявил журналистам, что Израиль не остановится ни перед чем для того, чтобы привлечь террористов к ответственности. Такое заявление от Нетаниягу прозвучало в четверг, 18 января, передаёт The Jerusalem Post."Мы доберёмся до каждого, кто попытается нанести вред израильским гражданам, государство проследит за тем, чтобы их привлекли к ответственности", - заявил Нетаниягу.По меньшей мере один палестинец был убит, а два израильских солдата спецназа пострадали в результате перестрелки в Дженине между силами безопасности Израиля и палестинскими боевиками.Целью операции было задержание террористов, которые совершили убийство Разиеля Шеваха в Хават Гилад на прошлой неделе 9 января.